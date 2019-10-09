أول لقطات لموقع إطلاق النار أمام معبد يهودي بألمانيا

Anwohner werden gebeten, nicht ihre Häuser zu verlassen. Angriff auf die Synagoge in Halle mit zwei Toten. pic.twitter.com/e453dzXMf1 — Dubisthalle.de (@dubisthallede) October 9, 2019

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أول شريط فيديو لموقع حادث إطلاق النار أمام معهد يهودي بمدينة هاله الإلمانية.ويظهر في شريط الفيديو تواجد أمني مكثف، وسط عدم تواجد لأي من المارة في الشوارع.وكانت السلطات الألمانية أعلنت مقتل شخصين في إطلاق نار أمام معبد يهودي بمدينة هاله الألمانية، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنازل، حيث فر منفذ الهجوم بواسطة سيارة.ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع احتفال اليهود بعيد الغفران، أحد أهم الأعياد اليهودية.