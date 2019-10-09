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أخبار العالم

أول لقطات لموقع إطلاق النار أمام معبد يهودي بألمانيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:48 م
موقع إطلاق النار
موقع إطلاق النار بمدينة هاله الألمانية
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شريف سيد
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أول شريط فيديو لموقع حادث إطلاق النار أمام معهد يهودي بمدينة هاله الإلمانية.

ويظهر في شريط الفيديو تواجد أمني مكثف، وسط عدم تواجد لأي من المارة في الشوارع.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت مقتل شخصين في إطلاق نار أمام معبد يهودي بمدينة هاله الألمانية، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنازل، حيث فر منفذ الهجوم بواسطة سيارة.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع احتفال اليهود بعيد الغفران، أحد أهم الأعياد اليهودية.

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