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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين.. بالصور تسليم درع الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:48 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:

شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه


توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.


كلمات مؤثرة من حسام عاشور خلال حفل تتويج النادي الأهلي بالدوري


أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن النادي علمّنا أن نكون في المقدمة دائما وتربينا على المركز الأول دون النظر الى أي مركز آخر.


محمود الخطيب: كثيرون انشغلوا بإفشال الأهلي على حساب نجاحهم.. فيديو


قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إن الموسم الماضى كان صعبا واستثنائيا بسبب كم الإصابات والضغوطات الكبيرة التى تعرض لها المارد الأحمر، موضحا أن فريقه تغلب على كل الصعوبات والمعوقات؛ لأنه لا يعرف المستحيل.


سيد عبد الحفيظ: شخصية النادي الأهلي وراء التتويج بلقب الدوري


قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التتويج بلقب بطولة الدوري جاء تجسيدًا لشخصية النادي الأهلي.


محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه


أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.


احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي أقوى خط دفاع.. والشناوي ملك الكلين شيت


يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه.

احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي الأكثر فوزًا في الدوري الـ41


توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.
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