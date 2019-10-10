اخبار النادي الأهلي اليوم.. الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين.. بالصور تسليم درع الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن النادي علمّنا أن نكون في المقدمة دائما وتربينا على المركز الأول دون النظر الى أي مركز آخر.قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إن الموسم الماضى كان صعبا واستثنائيا بسبب كم الإصابات والضغوطات الكبيرة التى تعرض لها المارد الأحمر، موضحا أن فريقه تغلب على كل الصعوبات والمعوقات؛ لأنه لا يعرف المستحيل.قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التتويج بلقب بطولة الدوري جاء تجسيدًا لشخصية النادي الأهلي.أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه.توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.