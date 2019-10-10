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أخبار البلد

اهم الاخبار.. السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ رئيس الجابون.. ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. 100 صورة من عزاء الراحل طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:56 م
اخبار مصر اليوم من
اخبار مصر اليوم من صدى البلد
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محمد صبيح
نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

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