اهم الاخبار.. السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ رئيس الجابون.. ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. 100 صورة من عزاء الراحل طلعت زكريا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
التضامن الاجتماعى تحتفل بيوم الفتاة العالمي بمصر..صور
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
احتفال عالمى للذكرى 46 لانتصارات أكتوبر برومانيا
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد
الحكومة تعلن إتاحة أراض استثمارية.. اعرف خطوات التسجيل
السيسي يطمئن هاتفيا على الحالة الصحية لـ رئيس الجابون
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
قرى الصيادين في بئر العبد.. مباني نموذجية للارتقاء بالمستوى المعيشي
أنا بعشقك يا مصر تحصد مليونا و200 ألف مشاهدة
في عيد ميلاد شيرين.. تعرف على قصة عمل لم يعرض لها
عيد ميلاد الكينج.. نجلاء بدر: محمد منير اتقدملى واختفى قبل كتب الكتاب بـ4 أيام
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف
ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة
البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية
التضامن الاجتماعى تحتفل بيوم الفتاة العالمي بمصر..صور
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
احتفال عالمى للذكرى 46 لانتصارات أكتوبر برومانيا
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد
الحكومة تعلن إتاحة أراض استثمارية.. اعرف خطوات التسجيل
السيسي يطمئن هاتفيا على الحالة الصحية لـ رئيس الجابون
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
قرى الصيادين في بئر العبد.. مباني نموذجية للارتقاء بالمستوى المعيشي
أنا بعشقك يا مصر تحصد مليونا و200 ألف مشاهدة
في عيد ميلاد شيرين.. تعرف على قصة عمل لم يعرض لها
عيد ميلاد الكينج.. نجلاء بدر: محمد منير اتقدملى واختفى قبل كتب الكتاب بـ4 أيام
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف
ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة