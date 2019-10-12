أخبار الفن| سمية الخشاب بالأبيض.. وإبنة طلعت زكريا تكشف نصيحته قبل الوفاة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:



أول سينما بديلة فى الخليج.. بثينة كاظم: فخورة بالمشروع ومستمرون فى التطوير

على مدار عام كامل ومنذ انطلاقها نجحت سينما عقيل في عرض عدد كبير من الأفلام من مدارس سينمائية مختلفة وخاصة ما يطلق عليها السينما المستقبلة، وعملت على توصيل أشكال مختلفة من الأفلام إلى الجمهور الإماراتي.



على مدار عام كامل ومنذ انطلاقها نجحت سينما عقيل في عرض عدد كبير من الأفلام من مدارس سينمائية مختلفة وخاصة ما يطلق عليها السينما المستقبلة، وعملت على توصيل أشكال مختلفة من الأفلام إلى الجمهور الإماراتي.

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها من طفولتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.بكي عمرو طلعت زكريا بعد وفاة والده الفنان طلعت زكريا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.يستعد النجم محمد هنيدى لتقديم عرضه المسرحة 3 أيام فى الساحل ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.