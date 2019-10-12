أخبار الفن| سمية الخشاب بالأبيض.. وإبنة طلعت زكريا تكشف نصيحته قبل الوفاة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
قلبك حاسس ياحبيبى.. ايمي طلعت زكريا: عن نصيحة والدها قبل وفاته ب 4 ايام
شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها من طفولتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
بالابيض.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
بعد وفاة والده.. عمر طلعت زكريا: الشيلة تقيلة أوي يا حبيبي
بكي عمرو طلعت زكريا بعد وفاة والده الفنان طلعت زكريا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
3 أيام في الساحل ضمن موسم الرياض بالسعودية
يستعد النجم محمد هنيدى لتقديم عرضه المسرحة 3 أيام فى الساحل ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.
أول سينما بديلة فى الخليج.. بثينة كاظم: فخورة بالمشروع ومستمرون فى التطوير
على مدار عام كامل ومنذ انطلاقها نجحت سينما عقيل في عرض عدد كبير من الأفلام من مدارس سينمائية مختلفة وخاصة ما يطلق عليها السينما المستقبلة، وعملت على توصيل أشكال مختلفة من الأفلام إلى الجمهور الإماراتي.