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رياضة

سبب هروب جروس من التوقيع لـ الأهلي السعودي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توقفت المفاوضات بين كريستيان جروس ونادي الأهلي السعودي لتدريب الفريق رغم توصل الطرفين لاتفاق نهائي يقضي بتدريب جروس للنادي السعودي، خلفًا للمدرب الذي تمت إقالته، برانكو إيفانكوفيتش.

ووفقًا لما ذكره وكيل "جروس" محمد حبشي في تصريحات صحفية، فإن السويسري رفض التفاوض مرة أخرى مع إدارة الأهلي، من أجل تدريب الفريق.

وحسب ما أوضحه وكيل "جروس"، فإن الإدارة لم تنجح في تلبية مطالب خاصة المدرب السويسري في عقده الجديد مع الراقي مما جعل المدرب يشعر أنه العرض ليس مجديًا.

وسبق لجروس تدريب النادي الأهلي مرتين من قبل ، ففي عام 2014 كانت المرة الأولى ، واستمر لمدة موسمين ، توج فيها بلقب الدوري ، وكأس خادم الحرمين ، وكأس ولي العهد ، والمرة الثانية في منتصف موسم 2016 ، قبل أن يرحل بنهاية الموسم ، ويتجه لتدريب الزمالك المصري ، حيث قاده لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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