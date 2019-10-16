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رياضة

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
محمود الخطيب - مرتضى
محمود الخطيب - مرتضى منصور
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

وصلت بعثة يد الزمالك بعد تتويج الفريق باللقب الأفريقي الـ12 ، وكان في استقبالهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وينشر صدى البلد أول صور للاعبين فور خروجهم من الطائرة.


أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق، عن سعادته بحصول الفريق على بطولة أفريقيا، واصفًا إياها بالصعبة والغالية لأنها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.


وتوافد آلاف من جماهير الزمالك، على مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، للاحتفال بهم ، وسط تكثيف أمني.


شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا، على حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد قرار تأجيل اقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.


عقب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، لأجل غير مسمى، لدواعٍ أمنية، بعد أن كان مقررًا إقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.


كشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" عن موقف إدارة الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقررًا لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.


أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه اجتمع مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، ووكيله أحمد يحيي، وتحدث طارق حامد عن تفاصيل الجلسة ليخرج عن صمته لأول مرة عقب الحديث عن ازمة مع النادي في الايام السابقة.


وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شكوى، ضد النادي الأهلي، بسبب تحريضه اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا". 

ترددت في الساعات، القليلة الماضية، أنباء عن وفاة ميمي الشربيني المعلق الرياضي الكبير، وأعلن الاعلامي احمد شوبير خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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