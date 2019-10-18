شاهد.. جينيفر لوبيز تتألق بالفستان الأبيض

خطفت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، الأنظار، أمس الخميس، بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض، في شوارع مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، فستانا أبيض، لتصوير مشهد الزفاف في فيلمها الجديد "marry me".



وبدت "لوبيز" في غاية الجمال والأناقة، بعد اتدائها الفستان الذي تميز بنقوشات وزخارف كثيرة من الأمام، فضلا عن ذيله الطويل، ونسقت معه جاكيت فرو، ومجوهرات من الألماس، حيث تم التقاط عدة صور لها عند مغادرتها الفندق الذي تقيم فيه من أجل تصوير الفيلم.



وتدور أحداث فيلم "marry me"، حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جينيفر لوبيز، تكتشف أن خطيبها نجم روك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه.



يشارك "لوبيز" في الفيلم، أوين ويلسون، كما يشارك سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.