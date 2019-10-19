اخبار الحوادث.. الإعدام لـ قاتل خطيبته بعد معاشرتها.. علاقات جنسية تكشف تفاصيل جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
لإيداعها مستشفى العباسية للأمراض العقلية.. جنح مستأنف شربين تؤجل نظر استئناف الجدة فى الحكم عليها
في اخبار الحوادث أنه قررت محكمة جنح مستانف شربين اليوم "السبت"، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 عاما، الصادر ضدها من محكمة شربين الجزئية بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تعذيب حفيدتها الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، وذلك لعدم حضورها بسبب إيداعها مستشفى العباسية بالقاهرة بناء على إخطار رسمي تم تقديمه من قبل مركز شرطة شربين.. للمزيد اضغط هنا
عاشرها جنسيا .. الإعدام لـ قاتل خطيبته بـ شبرا الخيمة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق قائل خطيبته إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام، حيث قام المتهم بخنقها وكتم أنفاسها بعد معاشرتها جنسيا.. للمزيد اضغط هنا
استولوا على 680 ألف جنيه.. حبس حرامية خزينة شركة تجارية بقها
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أمر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ بحبس عاطل وحداد 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 ألف جنيه من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.. للمزيد اضغط هنا
مقابل 400 دولار.. إحالة عصابة لتهريب المهاجرين من مصر للسودان إلى الجنايات
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه أحال المستشار حامد النجار المحامي العام لنيابات أسوان 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لتكوينهم عصابة تتولي تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد.. للمزيد اضغط هنا
بدأوا منذ 2013.. تفاصيل تحريات قضية تهريب الآثار المصرية فى حاويات دبلوماسية إيطالية
وفي اخبار الحوادث أنه أحالت النيابة العامة، (ر. غالي) شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، وآخرين إلى الجنايات وأمرت بسرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول.. للمزيد اضغط هنا
طمعا في ميراث شقيقه.. إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل اثنين والشروع في قتل 5 من عائلته بقنا
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق مزارع، لفضيلة المفتي بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل 5 من بينهم 4 أطفال أشقاء أبناء شقيقه، بسبب خلافات على الميراث بقنا.. للمزيد اضغط هنا
علاقات جنسية وزراعات وتوك توك.. تفاصيل مثيرة في جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه لم يكن يدري الزوج المسكين، أنه عندما قبل ارتباط أحد الشباب بابنته، ووضع يده في يده لقراءة الفاتحة، أن نفس هذا اليد ستضع سيناريو نهاية حياته، بالتعاون مع زوجته أم أبنائه التي لم تراع ما قدمه لها، وردت الجميل له بأن قتلته.. للمزيد اضغط هنا
في اليوبيل الذهبي.. وزير العدل يهنئ قضاة الدستورية نيابة عن الرئيس السيسى
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، كلمة فى احتفالية المحكمة الدستورية العليا، باليوبيل الذهبي ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، موجها التهنئة لقضاة المحكمة على مرور 50 عاما على إنشائه.. للمزيد اضغط هنا
وزير الأوقاف: لا أساس لدولة بلا عدالة حقيقية أو تطبيق للقانون
وفي اخبار الحوادث أنه هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية، باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكدا على انه لا أمان لدولة بدون عدالة حقيقية، ولا أمان للعالم بدون ركيزة أساسية وهي العدالة الحقيقية والشاملة وغير انتقائية.. للمزيد اضغط هنا
لإيداعها مستشفى العباسية للأمراض العقلية.. جنح مستأنف شربين تؤجل نظر استئناف الجدة فى الحكم عليها
في اخبار الحوادث أنه قررت محكمة جنح مستانف شربين اليوم "السبت"، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 عاما، الصادر ضدها من محكمة شربين الجزئية بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تعذيب حفيدتها الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، وذلك لعدم حضورها بسبب إيداعها مستشفى العباسية بالقاهرة بناء على إخطار رسمي تم تقديمه من قبل مركز شرطة شربين.. للمزيد اضغط هنا
عاشرها جنسيا .. الإعدام لـ قاتل خطيبته بـ شبرا الخيمة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق قائل خطيبته إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام، حيث قام المتهم بخنقها وكتم أنفاسها بعد معاشرتها جنسيا.. للمزيد اضغط هنا
استولوا على 680 ألف جنيه.. حبس حرامية خزينة شركة تجارية بقها
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أمر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ بحبس عاطل وحداد 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 ألف جنيه من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.. للمزيد اضغط هنا
مقابل 400 دولار.. إحالة عصابة لتهريب المهاجرين من مصر للسودان إلى الجنايات
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه أحال المستشار حامد النجار المحامي العام لنيابات أسوان 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لتكوينهم عصابة تتولي تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد.. للمزيد اضغط هنا
بدأوا منذ 2013.. تفاصيل تحريات قضية تهريب الآثار المصرية فى حاويات دبلوماسية إيطالية
وفي اخبار الحوادث أنه أحالت النيابة العامة، (ر. غالي) شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، وآخرين إلى الجنايات وأمرت بسرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول.. للمزيد اضغط هنا
طمعا في ميراث شقيقه.. إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل اثنين والشروع في قتل 5 من عائلته بقنا
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق مزارع، لفضيلة المفتي بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل 5 من بينهم 4 أطفال أشقاء أبناء شقيقه، بسبب خلافات على الميراث بقنا.. للمزيد اضغط هنا
علاقات جنسية وزراعات وتوك توك.. تفاصيل مثيرة في جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه لم يكن يدري الزوج المسكين، أنه عندما قبل ارتباط أحد الشباب بابنته، ووضع يده في يده لقراءة الفاتحة، أن نفس هذا اليد ستضع سيناريو نهاية حياته، بالتعاون مع زوجته أم أبنائه التي لم تراع ما قدمه لها، وردت الجميل له بأن قتلته.. للمزيد اضغط هنا
في اليوبيل الذهبي.. وزير العدل يهنئ قضاة الدستورية نيابة عن الرئيس السيسى
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، كلمة فى احتفالية المحكمة الدستورية العليا، باليوبيل الذهبي ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، موجها التهنئة لقضاة المحكمة على مرور 50 عاما على إنشائه.. للمزيد اضغط هنا
وزير الأوقاف: لا أساس لدولة بلا عدالة حقيقية أو تطبيق للقانون
وفي اخبار الحوادث أنه هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية، باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكدا على انه لا أمان لدولة بدون عدالة حقيقية، ولا أمان للعالم بدون ركيزة أساسية وهي العدالة الحقيقية والشاملة وغير انتقائية.. للمزيد اضغط هنا