بينهم 33 من ذوي الاحتياجات.. تعيين 269 شابا في القطاع الخاص بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالسويس من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من حملة المؤهلات العليا والمتوسط، وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية، من خلال المكاتب الخمس التابعة للمديرية بلغ 236 معينا، فضلا عن 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 821 شابا باحثا عن العمل.



وقال "سعفان" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضي بقياس مهارة 350 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، للعمل سواء بالداخل أو الخارج، حيث يتم منح الشهادة بعد اجتياز الاختبارات التى تتم من خلال اللجان الفنية المشكلة بالمديرية لهذا الغرض.



من جانبه أوضح حاتم جاد الرب، مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتفتيش على 13 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر، فضلا عن التفتيش على 205 منشآت لتنفيذ قانون العمل، بالإضافة إلي القيام بـ 10 حملات تفتيشية.



وتابع "جاد الرب" أن المديرية عقدت 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة.



وتلقت المديرية 51 شكوي فردية، تم تسوية 12 منها وديا وإحالة 20 شكوي للقضاء ، ومازالت هناك 19 شكوي تحت البحث والدراسة.