اخبار الحوادث.. الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة.. وقتلت 3 أشخاص بالغربية.. ومرور الجيزة: كثافات وتكدسات دون تراكمات مياه ومصرع تاجر مخدرات بالإسماعيلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.

تسبب سوء الأحوال المناخية وتقلبات الطقس وهطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح فى وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل داخلي وسيارتي ملاكي بطريق "المحلة – طنطا " بمحافظة الغربية أمام قرية الرجدية

مصرع طفلة غرقا بمركز زفتى والتحفظ على الجثة لدفنها





لقىت طفلة مصرعها غرقا داخل الترعة الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتي العام ..لمزيد من التفاصيل .





مرور الجيزة: كثافات وتكدسات دون تراكمات مياه وربط بين غرف العمليات





رصدت غرفة عمليات مرور الجيزة، انتظام الحالة المرورية إلى حد ما بخلاف محافظة القاهرة، حيث انتشرت الكثافات المرورية بعدة طرق ومحاور دون تراكمات للمياه ..لمزيد من التفاصيل .





مشرف تمريض بمنظومة التأمين الصحي يطعن زميله ببورسعيد





طعن مشرف تمريض منتدب للعمل بمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد زميله المنتدب من نفس المحافظة أثناء مشاجرة نشبت بينهم في سكن التمريض بنقابة المعلمين في مدينة بورفؤاد ..لمزيد من التفاصيل .





مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الإسماعيلية





لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن فى منطقة أم عمر دائرة مركز فايد، وكانت معلومات ورت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن قيام "س .س . س . ح" وشهرته كريم 24 سنة عاطل مقيم بشمال سيناء؛ بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ..لمزيد من التفاصيل .





الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة





شهدت مدينة العبور حالة من الأستياء بين السكان بسبب تقاعس جهاز المدينة عن متابعة شوارع المدينة التى غرقت بمياه المدينة وأغرقت عدة شوارع دون تحرك وانقطاع الكهرباء عن المنازل ..لمزيد من التفاصيل.





مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية



أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بـ صلاح سالم في الاتجاهين، بعد غرقه في مياه الأمطار، ووجه اللواء محمد منصور مساعد، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بإخطار محافظة القاهرة، وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه ..لمزيد من التفاصيل .









ضبط 6 ملايين عبوة تجميل محظور استيرادها داخل حاوية بالسخنة





نجحت أجهزة الأمن فى ضبط قرابة 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط القائمين على جلبها وتهريبها للبلاد ..لمزيد من التفاصيل .









تأجيل محاكمة 215 إخوانيا في كتائب حلوان الإرهابية إلى 17 نوفمبر



