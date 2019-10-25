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أخبار العالم

شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
شيع نحو 200 شخص، على رأسهم رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الجمعة، جثمان السيدة التي عملت جاسوسة لإسرائيل في مصر، مارسيل نينيو، التي كانت عضوا بشبكة الجاسوسية الإسرائيلية التي كشفتها مصر في سنوات الخمسينات والمعروفة باسم فضيحة لافون.

وتم دفن مارسيل نينيو في المقابر المدنية بكيبوتس عينت.

وكانت نينيو قضت 15 سنة سجنا في مصر بعد القبض عليها في قضية الفون، وتوفيت يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 90 عاما.

وحضر تشييع الجنازة أيضا أفراهام كوهين، شقيق الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهي.
شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر
شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر
شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر
شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر
شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر
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