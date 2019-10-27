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رياضة

20 دقيقة .. هاري كين يلدغ الريدز فى أول دقيقة.. وليفربول يبحث عن التعادل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:58 م
هاري كين
هاري كين
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حسن العمدة
إنتهت أول 20 دقيقة بتقدم توتنهام علي منافسه ليفربول بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب آنفيلد فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

جاء هدف توتنهام فى الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين بعد تسديدة من سون من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت فتابعها كين برأسية من داخل المنطقة لتهز شباك ليفربول.

وفي الدقيقة 14 ، سلسلة تمريرات ثم تمريرة من مانيه لروبرتسون وعرضية أرضية لكن حارس توتنهام تصدى للكرة قبل أن يتابعها أحد مهاجمي الريدز.

وتوقفت المباراة بعد سقوط سيرجي اوريير على أرض الملعب والجهاز الطبي يدخل لعلاجه.

وتلقي ماني عرضية رائعة فى الدقيقة 19 ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية لتمر فوق العارضة بسنتيمترات .

ويسعى توتنهام في هذه المباراة استعادة نغمة الانتصارات المحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية ضربت الفريق حيث تعادل في الجولة السابقة أمام واتفورد بهدف لكل منهما على ملعب نيو وايت هارت لين.
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