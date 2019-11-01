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منوعات

شركة بوينج تعلن خروج العشرات من طائراتها من الخدمة.. لهذا السبب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:47 م
شركة بوينج للطيران
شركة بوينج للطيران
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أماني إبراهيم
أعلنت شركة بوينج، أمس الخميس، أن العشرات من طائراتها من طراز«737NG» الشهيرة قد خرجت من الخدمة بعد اكتشاف شقوق فيها، مما يمثل نكسة أخرى لشركة الطيران الأمريكية.

ووفقا لوكالة فرانس برس فإن الشركة المصنعة بالولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبات ومشكلات بشكل متزايد، وبعض المطالب الفيدرالية تدعو الرئيس التنفيذي للشركة بالاستقالة بعد حوداث تحطيم قاتلة لطائرة "737 MAX".

وقالت شركة الخطوط الجوية الوطنية الأسترالية كانتاس إنها عثرت على شقوق في ثلاث طائرات من طراز «737NG» وأزالت لطائرات من الخدمة لإجراء إصلاحات، وذلك بعد فحص 33 طائرة نفاثة طارت أكثر من 22600 مرة.

وعند فحص الطائرات بكوريا الجنوبية تم إزالة 9 من الطائرات في كوريا الجنوبية هذا الشهر بسبب وجود شقوق أيضا، فيما قالت عدة شركات طيران رائدة أخرى إن عمليات التفتيش لم تؤثر على طائراتها.

وأمر المنظمون الأمريكيون في وقت سابق من هذا الشهر بتفتيش الطائرات القديمة من نفس الطراز لفحصها في غضون سبعة أيام، وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن المشغلين لا يمكنهم الطيران على الطائرات حتى يتم حل المشكلة.

وصرح المتحدث باسم بوينج لوكالة فرانس برس في سيدني بأن أقل من خمسة في المائة من الطائرات البالغ عددها ألف طائرة قد تم اكتشافها وتم إصلاحها، وحتى في حالة وجود تشققات فإنها ليست مخاطرة فورية، والطائرات الثلاث من طراز 737 التي كانت على الأرض قد حلقت حوالي 27000 مرة وأن الطائرة الأخرى التي تحمل نفس العدد من الرحلات الجوية لم تظهر أي مشكلة.
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