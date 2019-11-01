خبراء: طروحات القوات المسلحة في البورصة تعزز الاستثمار غير المباشر لهذه الأسباب

أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة حالة من التفاؤل داخل قطاع الاستثمار غير المباشر وسط ترحيب كبير بدخول كيانات كبيرة وناجحة تحت مظلة مقصورة البورصة المصرية للتداول وسط توقعات بجذب المزيد من السيولة وشرائح جديدة من المستثمرين.قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن حديث الرئيس السيسي عن دور البورصة في دعم الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة يشير إلى دخول سوق الأسهم المصرية دائرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة وهو ما يبشر بأن القادم الأفضل.أوضح سعيد الفقي أن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة رسالة واضحة أن للشعب حق في أن يمتلك حصة من شركات القوات المسلحة وهي رسالة إيجابية.وأشار إلى وجود شح في السيولة وعزوف من المستثمرين خلال المرحلة وأن الطروحات الجديدة للشركات القوية الحكومية أو شركات القوات المسلحة تعزز من جذب السيولة والمستثمرين للبورصة المصرية.ولفت خبير أسواق المال إلى أن منظومة الاستثمار غير المباشر أسرع قنوات النمو وتوفير السيولة لتطوير وهيكلة الشركات ومعدل دوران رأس المال وهو ما يحقق المصلحة لجميع الأطراف على المستثمر ربح أو عائد كوبون أو ارتفاع قيمة الأسهم وعلى الدولة من خلال عوائد الطروحات.وأوضح محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن القناة الشرعية لتحقيق الشراكة الاستثمارية بين القوات المسلحة والشعب تكون من خلال الطروحات في البورصة المصرية.وأضاف محمد عبد الهادي: أن حديث الرئيس عن البورصة والطروحات له دلالات قوية ويعطي دفعة للبورصه ويؤكد أن عام 2020 هو عام البورصة لافتا إلى ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بجلسة الخميس وارتفاع أحجام التداولات.وتابع خبير أسواق المال: أن رسائل الرئيس عن البورصة تعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع البورصة.قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة، تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية، كمنصة تمويل وتطوير، وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة، حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثماري والعائد والدخل للأفراد أيضا.وأوضح أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.قال ريمون نبيل خبير أسواق المال إن كل الدول المتقدمة باتت تشهد اهتماما ملحوظا بأداء سوق الأسهم كونها واجهة اقتصادية تسويقية للاستثمارات في أي اقتصاد تابعة له.وأشار خبير أسواق المال إلى أن تصريح الرئيس السيسي بوجود طروحات خاصة بالقوات المسلحة محفز جدا لتحقيق دفعة إيجابية لعودة المستثمرين للبورصة المصرية عن طريق تلك الطروحات.وتوقع أن ينتهي عام 2019 على إغلاق إيجابى للمؤشر الرئيسي مخترقا مستوى 15300 نقطة، وهو المقاومة المهمة في الوقت الراهن وقد يقترب من مستوى 16000 نقطة.قال إيهاب يعقوب خبير أسواق المال إن القوات المسلحة تشارك بدور كبير فى المشاريع القومية لأن هذه المشاريع تتطلب جهة منضبطة وأمينة فى الإشراف عليها لذلك كان لابد من إسناد هذه المشاريع لقواتنا المخلصة.وأضاف يعقوب لـ صدى البلد أن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة المصرية حتى يشعر الشعب بملكيته الحقيقية لقواته المسلحة وخاصة أن المستثمرين ينتظرون الطروحات الحكومية التى ستوفر السيولة لاستكمال المسيرة.وأشار خبير أسواق المال إلى أن إحساس الفرد بامتلاكه لأسهم فى مشاريع القوات المسلحة سوف يعيد للأذهان مشاركة المصريين فى ودائع قناة السويس.أكد خبير أسواق المال أن طرح أسهم مشاريع وشركات القوات المسلحة سوف يصبح الطرح المميز الذى ينتظره كافة المستثمرين.