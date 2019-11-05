اخبار الحوادث| الداخلية: مقتل المتهم الرئيسي فى حادث رئيس مباحث قوص.. ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهيروين بالجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
ضبط موظف أمن ألقى الزيت على مقاعد انتظار المرضى بمستشفى قصر العينى
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف أمن إداري بمستشفى قصر العينى القديم ألقى زيتا على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، مما ترتب عليه زحام شديد داخل المستشفى..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تطهير سوق المنهل وحي السفارات بمدينة نصر من الإشغالات
شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة موسعة لتطهير سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر من الاشغالات والاسواق العشوائية وازالة الباكيات والعشش بها ، وسط فرحة عارمه من الاهالي بعد ان اصبحت تلك المنطقة مصدرا للعشوائية ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هارب من 67 سنة سجنا .. مقتل وليد البح منفذ حادث رئيس مباحث قوص
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بعد ملاحقات أمنية موسعة شملت محافظات الصعيد فى القضاء على المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث قوص ، والهارب من 67 سنة سجنا..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخصين بحوزتهما 35 كيلو أفيون فى الجيزة
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح "والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة المركز" من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - ومُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وملك والده فى الإتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلى..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخصين بحوزتهما 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا
تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل – سبق إتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 72180 جنيها..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مبادرة كلنا واحد.. وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وخدمية لمساعدة المواطنين
نظمت قطاعات وزارة الداخلية وعدد من مديريات الأمن عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على متهمين خطفا عاملا للحصول على مليون جنيه فى المنيا
ألقت اجهزة الأمن بالمنيا القبض على متهمين اثنين خطفا عامل وطلبا من اهله مليون جنيه لاطلاق سراحه بعد نشوب خلافات ماليه بينهم بسبب بيع المجنى عليه تمثالا مزيفا للمتهمين على انه أثرى..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 5 آلي و50 طلقة نارية فى خصومة ثأرية بالمنيا
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 5 أشخاص من عائلتين بينهما خصومة ثأرية بحوزتهم 5 بنادق آلية وخرطوش و50 طلقة نارية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق بمسقى مياه بمنطقة ابو النمرس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بدافع السرقة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع 4 وإصابة 23 مواطنا في 4 حوادث متفرقة بالشرقية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرق بمحافظة الشرقية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بتهمة التحريض والتخريب.. النيابة تأمر بضبط وإحضار حمو بيكا
أصدرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بسرعة ضبط وإحضار المطرب الشعبى حمو بيكا، بعد اتهامه باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، و التعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القوات المسلحة تشارك فى أعمال إطفاء مصنع الدراجات البخارية في قليوب
دفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع فى مصنع ومخزن للدراجات البخارية بقليوب ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فيديو حريق مصنع الدراجات البخارية في قليوب
ينشر موقع صدى البلد أول فيديو للحريق الهائل الذي اندلع فى مصنع ومخازن للكاوتش للدراجات البخارية بقليوب..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة عميد وأمين شرطة ومجند بحادث سير في قليوب
أصيب ضابط برتبة عميد وأمين شرطة ومجند جراء تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل على الطريق الزراعي بنها- القاهرة أمام قرية سنديون في مركز قليوب..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ملكة جمال سوريا في محاكم مصر.. أحمد عبد الله وسارة نخلة حكاية زواج انتهت بالحبس
الفنان أحمد عبد الله وطليقته الفنانة السورية سارة نخلة أثارا الجدل فى الفترة الأخيرة بعد تبادل القضايا والمحاضر بينهما بسبب الخلافات الزوجية السابقة فكل شهر تصدر المحكمة أحكام على الطرفين فى القضايا المتبادلة بينهما صدى البلد رصد فى التقرير التالى كافة القضايا بينهما..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.