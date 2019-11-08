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فن

سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:21 م
عزاء محمد الحلو مدرب
عزاء محمد الحلو مدرب الاسود
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محمد بدران - عمرو سيد
حرصت لوبا ابنة الراحل محمد الحلو، مدرب الاسود الشهير وعدد من افرد اسرتها على ارتداء اللون الأبيض اثناء استقبال عزائه الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الجمعة.

قالت ابنة الحلو: إن سر ارتداء ذلك اللون بناء على وصيته، لأنه أوصى بعدم الحزن والبكاء عليه.

كان مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.
سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه
سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه
سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه
سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه
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