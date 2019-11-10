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أخبار البلد

تعرف على وحدة EM المفيدة للبيئة.. موجودة في 80 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تعتبر وحدة الـ " EM، وحدة إنتاج واستخدام الكائنات الحية الدقيقة النافعة للبيئة، وهى اختصار لــ Effective Micro-organisms، ىفهى مجموعة مكونة من 80 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة فى البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثيًا، يتم استخدامها فى تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياه أو الهواء وأهم هذه الأنواع المكونة للمادة هى:
بكتيريا التمثيل الضوئى Photo trophic bacteria
بكتيريا حامض اللاكتيك Laticacid bacteria
بعض أنواع الخمائر Saccharomyces.spp
أكتينومايسيز Actinomyces
بعض فطريات التخمر ferementative Fungies

وهناك فوائد لوحدة الـ EM فى المجال الصناعى والاقتصادى البيئى، تبدأ هذه الفوائد فى المجال الزراعى والحيوانى وتعتبر:
1-مخصب حيوى قوى للأرض الزراعية والنباتات للحد من استخدام الأسمدة والكيماويات الزراعية.

2-زيادة تماسك حبيبات التربة والحفاظ على صفاتها الفيزيقية وبنائها الطبيعى من جديد وإمداد النباتات بمتطلبات النمو اللازمة لزيادة الإنتاج كما وكيفًا والتبكير فيه.

3-إفراز المضادات الحيوية المثبطة للميكروبات الضارة بالتربة خاصة بمنطقة الجذور، وتعمل على زيادة أوزان حيوانات التسمين عن طريق تحسين كفاءة الهضم ومعدل التمثيل الغذائى لديها وتعمل على زيادة كميات الألبان فى حيوانات الحليب.

4- زيادة عدد البيض وصلابته فى الدواجن، وزيادة خلفات الأرانب، وتقليل الفاقد فى مزارع الأسماك وتحسين الصحة العامة فى الإنتاج الحيوانى ورفع مناعة الحيوانات ومقاومتها للأمراض الوبائية.

5-معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وتحسين خصائصها الكيميائية وإعادة استخدام الماء المعالج فى رى الأشجار الخشبية.

6- القضاء على الروائح غير المرغوب فيها فى مياه الصرف الصحى أو المخلفات العضوية والناشئة عن تخمر الهيدروكربونات.

7- معالجة وتدوير المخلفات العضوية بأنواعها وتحويلها إلى سماد عضوى طبيعى غير ملوث للبيئة.

8-القضاء على مشكلة تلوث الهواء الناشئ عن صرف المخلفات المختلفة.

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