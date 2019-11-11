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رياضة

مفاوضات جادة | بديل محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول | تفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
كشف تقارير صحفية عن دخول نادي ليفربول في مفاوضات متقدمة مع نادي بورنموث لضم الإسكتلندي "ريان فريزر"، نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وأكد موقع "talkSPORT"، أن بورنموث يحرص على الاستفادة من بيع فريزر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، كجزء من صفقة ضم هاري ويلسون نهائيا بدلا من استعارته.

ويلعب هاري ويلسون مع بورنموث هذا الموسم معارا من نادي ليفربول، لذلك يأمل النادي في بيع فريزر بالميركاتو الشتوي بدلا من خسارته مجانًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

فريزر (25 عامًا) هو أكثر لاعب صنع أهدافًا في الدوري الإنجليزي على مدار الموسمين الماضي والحالي (16 اسيست حتى الآن) وقد يكون بديلا للنجم المصري محمد صلاح، وتفوق فريزر على مواطنه أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الذي صنع 15 هدفًا.

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