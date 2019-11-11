موجز السوشيال ميديا| تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه| رضوى الشربيني بـ صحبة ابنتها

تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

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نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.