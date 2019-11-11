موجز السوشيال ميديا| تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه| رضوى الشربيني بـ صحبة ابنتها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟
كبرت أوى.. شاهد| رضوى الشربيني بصحبة بنتها
بكلمات مؤثرة ريم البارودي توجه رسالة لـ رامى جمال.. والأخير يرد عليها | شاهد
تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقدية | شاهد
تجننى.. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة فى أحدث ظهور.. شاهد
تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد
تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟
كبرت أوى.. شاهد| رضوى الشربيني بصحبة بنتها
بكلمات مؤثرة ريم البارودي توجه رسالة لـ رامى جمال.. والأخير يرد عليها | شاهد
تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقدية | شاهد
تجننى.. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة فى أحدث ظهور.. شاهد
تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد