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أخبار البلد

بعد إثارة الجدل حول ميراثه | أسما شريف منير تطلب الدعاء لـ هيثم أحمد زكى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:23 م
الفنان الراحل هيثم
الفنان الراحل هيثم أحمد زكى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الخاص بها، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى "إستورى" .

وعلّقت على الصورة قائلًة: "افتكروه فى صلاتكم".

تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت إحدى الصفحات خبرا عن وجود صراع بين أسرته على ميراثه، وأن الراحل كتب وصيته بأنه تبرع بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام.

وادّعت احدى الصفحات أن عمات الراحل هيثم اقتحموا شقته في بيفرلي هيلز، واستولوا عليها، وأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي تصدى لهم وطلب الشرطة".
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