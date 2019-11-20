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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء 20 -11-2019..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء 20-11-2019، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم، طقسا معتدلا على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 19 25

مطروح 13 23

السلوم 16 25

سيوة 13 26

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 11 25

السويس 18 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 17 27

نخل 08 23

نويبع 21 25

طابا 12 23

كاترين 09 19

الطور 18 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 28

أسيوط 14 26

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 21 28

أبو رماد 20 28

حلايب 21 26

رأس حدربة 21 26
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