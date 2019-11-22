اخبار الرياضة .. لاعب جديد في الزمالك.. غيابات المنتخب الأولمبي.. ومظاهرات أرجنتينية لـ مارادونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
الخطيب يعود إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية لـ الأهلي
عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من باريس بعد رحلة استغرقت قرابة الأسبوع.
بوكيتينو يودع لاعبي توتنهام بكلمات مؤثرة.. شاهد
ودع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لاعبو توتنهام بكلمات مؤثرة، بعد إقالته من تدريب السبيرز، الثلاثاء الماضي، بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، وتعين جوزيه مورينيو خلفا له.
لماذا يخشى ليفربول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟
يخشى نادي ليفربول الإنجليزي، من غياب النجم المصري محمد صلاح عن معسكر الفريق التحضري للموسم المقبل، وانطلاقة الدوري الإنجليزي، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
5 نجوم يغيبون عن منتخب مصر الأولمبى فى لقاء كوت ديفوار.. تعرف عليهم
يفتقد منتخب مصر الأولمبي لخمسة نجوم عندما يلتقى نظيره الإيفوارى فى الثامنة مساء اليوم بنهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بإستاد القاهرة الدولى.
شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار
روى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ذكرياته للاعبين مع منتخب كوت ديفوار، عندما كان لاعبًا في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986.
أول تعليق من يورجن كلوب على تولي مورينيو تدريب توتنهام
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق توتنهام الإنجليزي خلفا لـ ماورسيو بوكيتينو.
كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
مصر وكوت ديفوار مباراة كاملة العدد.. تذكرتي تعلن نفاد تذاكر نهائي أمم أفريقيا
أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.
الزمالك يلجأ لسلاح الفوز بالكونفيدرالية فى دورى أبطال أفريقيا
يدرس مسئولو الزمالك اتباع نفس سياسة الموسم الماضي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتوفير طائرة خاصة بجميع مباريات الزمالك القارية لتوفير مزيد من الراحة لدى اللاعبين على كافة المستويات والوصول بهم لمرحلة التركيز الكاملة.
جماهير مصر تصلى الجمعة باستاد القاهرة
حرص عدد كبير من الجماهير المصرية على التواجد داخل استاد القاهرة قبل صلاة الجمعة، رغم انطلاق مباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الإيفواري فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بنهائى بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما التى يسدل عنها الستار اليوم فى القاهرة.
أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. البلدوزر الجديد أوفرهم حظًا.. صراع سداسي على جائزة الهداف
يشهد لقاء المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا التي تختتم الجمعة صراعا سداسيا للتربع على عرش الهدافين في النسخة التي شهدت تسجيل 28 هدفًا في 14 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة.
قبل لقاء مازيمبي.. الزمالك ينجح فى قيد لاعب جديد بـ القائمة الأفريقية
نجح مسؤولو نادي الزمالك في الانتهاء من إجراءت قيد المغربى محمد أوناجم ، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، فى القائمة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.
المظاهرات تجبر مارادونا على العودة لتدريب خيمناسيا الأرجنتيني
تراجع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن قرار إستقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، بعد يومين فقط من إعلان رحيله.
الخطيب يعود إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية لـ الأهلي
عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من باريس بعد رحلة استغرقت قرابة الأسبوع.
بوكيتينو يودع لاعبي توتنهام بكلمات مؤثرة.. شاهد
ودع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لاعبو توتنهام بكلمات مؤثرة، بعد إقالته من تدريب السبيرز، الثلاثاء الماضي، بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، وتعين جوزيه مورينيو خلفا له.
لماذا يخشى ليفربول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟
يخشى نادي ليفربول الإنجليزي، من غياب النجم المصري محمد صلاح عن معسكر الفريق التحضري للموسم المقبل، وانطلاقة الدوري الإنجليزي، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
5 نجوم يغيبون عن منتخب مصر الأولمبى فى لقاء كوت ديفوار.. تعرف عليهم
يفتقد منتخب مصر الأولمبي لخمسة نجوم عندما يلتقى نظيره الإيفوارى فى الثامنة مساء اليوم بنهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بإستاد القاهرة الدولى.
شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار
روى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ذكرياته للاعبين مع منتخب كوت ديفوار، عندما كان لاعبًا في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986.
أول تعليق من يورجن كلوب على تولي مورينيو تدريب توتنهام
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق توتنهام الإنجليزي خلفا لـ ماورسيو بوكيتينو.
كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
مصر وكوت ديفوار مباراة كاملة العدد.. تذكرتي تعلن نفاد تذاكر نهائي أمم أفريقيا
أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.
الزمالك يلجأ لسلاح الفوز بالكونفيدرالية فى دورى أبطال أفريقيا
يدرس مسئولو الزمالك اتباع نفس سياسة الموسم الماضي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتوفير طائرة خاصة بجميع مباريات الزمالك القارية لتوفير مزيد من الراحة لدى اللاعبين على كافة المستويات والوصول بهم لمرحلة التركيز الكاملة.
جماهير مصر تصلى الجمعة باستاد القاهرة
حرص عدد كبير من الجماهير المصرية على التواجد داخل استاد القاهرة قبل صلاة الجمعة، رغم انطلاق مباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الإيفواري فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بنهائى بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما التى يسدل عنها الستار اليوم فى القاهرة.
أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. البلدوزر الجديد أوفرهم حظًا.. صراع سداسي على جائزة الهداف
يشهد لقاء المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا التي تختتم الجمعة صراعا سداسيا للتربع على عرش الهدافين في النسخة التي شهدت تسجيل 28 هدفًا في 14 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة.
قبل لقاء مازيمبي.. الزمالك ينجح فى قيد لاعب جديد بـ القائمة الأفريقية
نجح مسؤولو نادي الزمالك في الانتهاء من إجراءت قيد المغربى محمد أوناجم ، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، فى القائمة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.
المظاهرات تجبر مارادونا على العودة لتدريب خيمناسيا الأرجنتيني
تراجع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن قرار إستقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، بعد يومين فقط من إعلان رحيله.