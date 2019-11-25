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منوعات

علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
تعذيب قطة على باب
تعذيب قطة على باب محل
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محمد بدران
حالة من الاستياء انتابت عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لعدد من الشباب يتلذذون بتعذيب قطة بتعليقها على باب أحد محلات الحلاقة، وسط صراخ القطة.

وظهر في المقطع عدد من الشباب يقومون بتعليق قطة على باب أحد محلات الحلاقة، ويتلذذون فى تعذيبها وسط زعر القطة وضحكات من المعتدين.

وطالب رواد مواقع التواصل بسرعة التحقيق وضبط الشباب المتورطين في الواقعة المذكورة، لعدم تكرارها مرة أخرى.

وكانت التعليقات كالآتي: "حسبنا الله ونعم الوكيل قادر ربنا يشلك وينتقم منك عاملين رجالة على حيوان ضعيف مش قادر ياخد حقه منك".

فيما قال آخر: "الناس خلاص اتعدم من قلوبها الرحمة، إن شاء الله تشوفوا اللي انتوا عملتوه فيها ده يتعمل في كل واحد فيكوا وما تلاقوا اللي ينجدكوا حسبي الله و نعم الوكيل، تتعلق في باب جهنم إن شاء الله ومبروك عليك دعواتنا ويا رب تكون في ساعة الاستجابة".
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب
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