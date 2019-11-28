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برلمان

علي عبد العال: طارق عامر مصرفي معروف ومشهود له بالخبرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:30 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر مصرفى معروف ومشهود له بالخبرة، وقد شغل المنصب 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست بخافية عليكم (النواب)".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم، الخميس، التى وافق خلالها على قرار رئيس الجمهورية بترشيح طارق حسن نور الدين عامر للتجديد له، لشغل منصب محافظ البنك المركزى لأربع سنوات.

وأضاف عبد العال: "تعلمون (النواب) الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزى فى وضع السياسات النفدية والائتمانية والمصرفية المناسبة لظروف التى مرت بها البلاد، وفى ضوء النتائج الايجابية الملموسة فى ضوء مراقبة البرلمان للجهاز المصرفي والحرص على سلامته؛ جاء ترشيح الرئيس لطارق عامر للتجديد له مرة أخرى لشغل المنصب".

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم، الخميس، حيث يقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


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وورد إلى الدكتور علي عبد العال، مساء الاثنين، الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي؛ لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
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