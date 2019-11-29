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رياضة

إيهاب جلال: جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة نواذيبو وهدفنا العبور لدور الثمانية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
الكابتن ايهاب جلال
الكابتن ايهاب جلال
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أكد الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتي تجمعه في التاسعة مساء الأحد المقبل بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني على ملعبه ووسط جماهيره.

وأشار جلال أن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين ، مشيرًا أن الكرة الموريتانية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا ، وهذا ما ظهر جليًا في تعادل المنتخب الموريتاني مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربي .

وأوضح أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو بالبطولة العربية والتي جمعته بنظيره الشرطة العراقي وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة ، مضيفًا أن فريق نواذيبو من الفرق صعبة المراس خاصةً على ملعبه والذي تُعد أرضيته نوعًا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذي استضاف مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار ، وكذلك ستاد لينتيه الذي استضاف مباراة المصري أمام مضيفه كوت دي أور بطل سيشل.

واختتم الكابتن ايهاب جلال حديثه مؤكدًا أن الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق الا بتجقيق النتائج الايجابية داخل وخارج الديار.
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