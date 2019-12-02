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رياضة

بعد فسخ تعاقده .. رسالة حمدي النقاز لجماهير الزمالك وزملائه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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ريهام بكير
وجه التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة خاصة لزملائه في الفريق ، بعد إعلانه فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاته لمدة 4 شهور.

وكتب النقاز عبر موقع انستجرام ، تم فسخ تعاقدي مع الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن النقاز غاضب من تأخر صرف الزمالك لمستحقاته في الفترة الحالية، وأن المحامي الخاص به تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.

ويرهن اللاعب عودته للفريق بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.

وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.
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