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الرئيس السيسى يفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط عبر الفيديو كونفرنس.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.

ويفتتح الرئيس السيسي أيضا عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان، أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بإحدى البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢، ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
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