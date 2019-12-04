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أخبار البلد

الوزراء: مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر التجارة الاليكترونية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:37 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر ١١ في مؤشر التجارة الاليكترونية .

وأوضح الانفوجراف أن مصر تقدمت من المركز ١١٣ في عام ٢٠١٨ إلى المركز ١٠٢ في عام ٢٠١٩ ، لافتا أن المؤشر يغطي هذا العام ١٥٢ دولة .

وأشار الانفوجراف إلى أنه جاء في صدارة المؤشر دولة هولندا و في المركز الثاني سويسرا بينما حصل على المركز الثالث دولة سنغافورة.

وتابع الانفوجراف ان المؤشر يقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصادية للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال ٤ مؤشرات فرعية.
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