الوزراء: مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر التجارة الاليكترونية

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر ١١ في مؤشر التجارة الاليكترونية .



وأوضح الانفوجراف أن مصر تقدمت من المركز ١١٣ في عام ٢٠١٨ إلى المركز ١٠٢ في عام ٢٠١٩ ، لافتا أن المؤشر يغطي هذا العام ١٥٢ دولة .



وأشار الانفوجراف إلى أنه جاء في صدارة المؤشر دولة هولندا و في المركز الثاني سويسرا بينما حصل على المركز الثالث دولة سنغافورة.



وتابع الانفوجراف ان المؤشر يقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصادية للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال ٤ مؤشرات فرعية.

