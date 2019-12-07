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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يسجل 7 أهداف في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
أحرز النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول هدفًا لصالح فريقه في شباك بورنموث في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من هز شباك بورنموث في الدقيقة 55 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا وضعت الفرعون المصري في مواجهة المرمى.

وشارك محمد صلاح في المباراة الـ 100 بالبريميرليج اليوم، ونجح في إحراز هدفه السابع في شباك بورنموث بمباراته الخامسة التي شارك خلالها امام هذا الفريق في الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح أيضًا أن يرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في 13 مباراة، هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ليفربول تغلب على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، ورفع رصيده الى 46 نقطة متصدرا الترتيب العام للدوري الإنجليزي.
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