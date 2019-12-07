دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الوداد البيضاوي وصن داونز

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق الوداد البيضاوي ومنافسة صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد المركب الرياضي محمد الخامس ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين وحاول لاعبي الوداد البيضاوي من السيطرة وإحراز هدف التقدم ولكن استطاع لاعبي صن داونز من الحفاظ علي شباكهم .





وأعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي عن تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي:





حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي





الدفاع: أشرف داري، إبراهيم كمارا، العملود، عبد اللطيف نصير





الجنس': جبران، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، وإسماعيل الحداد





الهجوم: أيوب الكعبي، وبديع أووك



