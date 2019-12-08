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مرأة

فستان وماكياج صاخب.. أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة صابرين على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة لها بعد خلع الحجاب.

وظهرت الفنانة صابرين، في الصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود المطعم بالذهبى، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تكشف عن رشاقتها وأناقتها، وحملت حقيبة كتف باللون الأسود والذهبى التى تبرز عن جمال إطلالتها.

واختارت صابرين مجموعة الأكسسوارات التى تبرز عن جمالها المكونة من مجموعة من الأسوار الذهبية لليد، وساعة لليد باللون الأسود الأنيق.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة التى أبرزت عن جمال ملامحها البسيطة.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش السوداء،ووضعت عدسات ملونة لتبرز جمال عيونها مع أحمر شفاة باللون البيج الأنيق.
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