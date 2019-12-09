شاهد.. شعار منتدى شباب العالم يزين طائرات مصر للطيران

أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران، كافة استعدادتها للمشاركة في منتدى شباب العالم 2019،، كونها الناقل الرسمى لضيوف مصر المشاركين في المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة ما بين 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.



وأعلنت مصر للطيران، عن تشغيل 120 رحلة للذهاب والعودة فى الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر من بينهم 10 رحلات كبيرة من طراز الإيرباص 200-330 وكذلك استخدام الطائرة الجديدة إيرباص 300-220 A، والبوينج B737-800 وغيرها، لنقل الضيوف المشاركين، كما تم وضع شعار ولافتات المنتدى على طائرات الشركة الوطنية المشاركة بنقل الوفود وعلى جميع مقاعد رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية، وكذلك وضع شعار المنتدى على غلاف مجلة حورس لعدد شهر ديسمبر وكذا نشر موضوع خاص بالمجلة يتعلق بالمؤتمر وأهدافه وفعالياته.



كما تتواجد الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح دعائي داخل قاعة المنتدى لتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة للوفود للمشاركة ومراجعة حجوزاتهم وتعديلها وتأكيدها بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة.



ويقام منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

