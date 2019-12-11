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رياضة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في رحلة الدفاع عن لقبه، في المباراة التي تقام مساء اليوم، الأربعاء، على استاد "السلام" ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.

تُقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي.

خط الدفاع : رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمدالشيخ

خط الهجوم : وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايي
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