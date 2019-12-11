منى ممدوح تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة

شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وارتدت منى ممدوح فستانا أزرق جلد مكشوف الساق، وامتاز بكم واحد فقط مع فتحة عند الساق والصدر، واختارت تسريحة الشعر الأسود المنسدل مع ماكياج جريء.



وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "عسولة - بحبك - عاش يا قمر - برنسيسة - احلى منى - بتجنني".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.