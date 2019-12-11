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اقتصاد

ارتفاع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر لـ 1.9 مليار جنيه في 9 أشهر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:08 م
بيير فيناس، العضو
بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر
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محمد يحيى
أكد بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، أن صافي أرباح البنك في الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، بلغت 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5% عن نفس الفترة المناظرة للعام السابق له.

وقال العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، خلال إعلان مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الجاري بمقر البنك بالتجمع الخامس بحضور نائبه ولي الدين لطفي، إن البنك يستحوذ على 1.22% من إجمالي الحصة السوقية، موضحا أن كفاية رأس المال ارتفعت بمعدل 19%.

وأضاف بيير فيناس أن معدل نسبة القروض إلى الودائع بلغت نسبته 57% في الربع الثالث من العام المالي الجاري، ونمو المحفظة البنكية لـ 16%.

وأشار إلى أن البنك يدعم بقوة التواجد في مصر ويقدم جميع الخدمات للمستثمرين الفرنسيين بمصر ضمن مستهدفات مجموعة البنك في فرنسا وزيادة معدلات التمويل وإتاحتها لكل العملاء.

ولفت إلى أن البنك يسعى إلى دعم مخططات التحول الرقمي من خلال إطلاق قاعدة متكاملة من الخدمات المصرفية، وزيادة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية، وتحويل الفروع لمركز للخدمات الرقمية بدون التعاملات الورقية أو الكاش.
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