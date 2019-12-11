سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية إخميم .. صور

احتفلت إيبارشية إخميم وساقلتة اليوم بسيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية للخدمة بالإيبارشية.



صلى نيافة الأنبا بسادة مطران الإيبارشية القداس الإلهي بكنيسة الرسولين بطرس وبولس اليوم وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم وبعض من رهبان الدير.



كم حضر الصلاة رهبان ديري القديس الأنبا توماس بجبل شنشيف، إخميم والقديس الأنبا شنودة الغربي بسوهاج وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومن إيبارشية سوهاج.



وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد، وهم:الشماس أشرف رمسيس كاهنًا على مذبح دير القديس الأنبا شنوده الشرقي بإخميم باسم القس إرميا.



كذلك الشماس شنوده طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية، باسم القس بيجول، والشماس بطرس كمال كاهنًا عامًا بالإيبارشية، باسم القس ميخائيل وذلك لخدمة ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.