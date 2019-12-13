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فن

شيري عادل تكشف عن أمنياتها في العام الجديد .. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء تواجدها في مؤتمر الشباب حيث تواجدت "شيري" في محيط شجرة الميلاد حيث كتبت أمنيتها على إحدى المصابيح.

وعلقت شيري على الصور: "أتمنى في العام الجديد المرح و السلام والحب للجميع".

وتبدأ فعاليات منتدى شباب العالم بدءا من اليوم الخميس، و حتى١٧ من الشهر الجاري، ويشارك في المنتدى ٨ آلاف شاب من مختلف دول العالم.
شيري عادل تكشف عن أمنياتها في العام الجديد .. صور
شيري عادل تكشف عن أمنياتها في العام الجديد .. صور
شيري عادل تكشف عن أمنياتها في العام الجديد .. صور
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