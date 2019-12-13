شيري عادل تكشف عن أمنياتها في العام الجديد .. صور

شاركت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء تواجدها في مؤتمر الشباب حيث تواجدت "شيري" في محيط شجرة الميلاد حيث كتبت أمنيتها على إحدى المصابيح.



وعلقت شيري على الصور: "أتمنى في العام الجديد المرح و السلام والحب للجميع".



وتبدأ فعاليات منتدى شباب العالم بدءا من اليوم الخميس، و حتى١٧ من الشهر الجاري، ويشارك في المنتدى ٨ آلاف شاب من مختلف دول العالم.