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رياضة

وليد صلاح الدين: حازم إمام أفضل من حمدي النقاز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:38 ص
حازم إمام
حازم إمام
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إسماعيل محمود
أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أن حازم إمام لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك أفضل من التونسي حمدي النقاز الراحل مؤخرًا عن الفريق."

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، "إن الزمالك لديه مقعد واحد، لذا فأن الزمالك يحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن، لكنني يجب أن أشيد بحازم إمام، حازم مظلوم إعلاميًا وجماهيريًا، الجماهير حملته أكثر من طاقته، هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، حازم يؤدي بشكل رائع ، وذكرت أكثر من مرة أنه أفضل من حمدي النقاز."

وأضاف:" حازم لاعب سريع جدًا ومهاري، لكن مشكلته أنه لا يعرف كيفية تقسيم جهوده على المباريات، أعتقد أن النادي قد يلجأ للتعاقد مع ظهير أيمن من الخارج."

وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك لادعائه عدم تقاضيه مستحقاته في آخر 4 أشهر.
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