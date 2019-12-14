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رياضة

المنيا يعسكر بالقاهرة لمواجهة البنك الأهلي.. والمدير الفني يعلن قائمة اللاعبين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، صباح اليوم، إلى القاهرة، عقب تأديتهم المران الأخيرة، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق البنك الأهلي ضمن تاسع مباريات الدوري الممتاز "ب".

واصطحب طارق السيد المدير الفني للمنيا 19 لاعبا للمباراة وهم:

محمد حسانين – عبدالكافي رجب (حراس مرمى)

برسوم محروس - أحمد رضا – أحمد رجب – أحمد كاستيلا

أيمن ناصر – محمد شديد – محمد محسن – مصطفى شوبكشي – داوودا

محمد آدم – سايكو – احمد عصام – كامل أحمد – عبد العزيز الشاعر – محمد سمارة – حسام حسن – شعبان عبدالحميد

بينما يغيب عن المباراة 5 لاعبين للإصابة وهم: عباس مصطفى عقب إصابته في أسفل الظهر في المباراة قبل الماضية، ولاعب قلب الدفاع حازم مصطفى ، ولاعب خط الوسط بدوي عاشور لاصابتهما بالتهابات في الركبة، وكذلك محمد ثروت لإصابته بشد فى الخلفية، وعمرو فيرون بشد فى السمانة، وعمرو عثمان بسبب الإيقاف 3 إنذارات، بينما يغيب اللاعبين "علي دياب" و"وائل علي" بقرار من المدير الفني لتغيبهم عن أحد التدريبات، مع استبعاد مصطفى كازلوف لأسباب فنية.

وقال السيد إن الغيابات تعد مؤثرة بشكل كبير، ولكن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال المباراة لتحقيق نتائج جيدة.
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