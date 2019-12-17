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الرئيس السيسي يكرم مجموعة من الشباب المبدعين في ختام المنتدى.. شاهد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:35 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم الشباب المبدعين
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هاني حسين
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الشباب المبدعين على مستوى العالم في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.

وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.
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