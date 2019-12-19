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فن

طلع بيطير.. محمد هنيدى يعلق على هدف كريستيانو رونالدو ..شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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مصطفى كرم
علق الفنان محمد هنيدي، على هدف كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، في شباك فريق سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

ونشر محمد هنيدي، مقطع فيديو لـ كريستيانو رونالدو، أثناء إحرازه الهدف الطائر في شباك سامبدوريا، معلقًا "‏ده طلع بيطير". 

ولقيت تغريدة هنيدي ردودًا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات "‏‎ده شاف السنه الجايه" و"‏‎‎الدون وهل يخفى القمر" و"‏‎الغريب انه طار ولم يقع.. بل ك الصقر هبط على قدميه"، "إنه كرستيانو رونالدو يا قوم"، و"‏‎أو لا اعترفوا لا يحتاج لاعتراف أحد ليثبت ماهو مثبت". 

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، بعد ارتقاء مبهر ليسجل الكرة برأسية ويسكنها الشباك.

وانتهت أحداث مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه سامبدوريا إلى فوز السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.
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