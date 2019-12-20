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تعليم

وسائل الإعلام الصينية تشيد بتنظيم مسابقة الترجمة بجامعة عين شمس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:32 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
أفردت وسائل الإعلام الصينية وموقع اتحاد الجامعات الصينية تغطية خاصة للمسابقة الدولية للترجمة من الصينية والتي نظمها معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.

وشهد فاعليات المسابقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و السفير الصيني بالقاهرة والدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بـ جامعة عين شمس وعدد من ممثلي السفارة الصينية و الجامعات المصرية و العربية المشاركة بالمسابقة و التي حصلت خلالها الطالبة ياسمين طارق الطالبة بـ جامعة عين شمس على جائزة المرحوم الدكتور وحيد العبيسي.


وأحيا فاعليات الحفل عازف الكمان عزمي مجدي.

يذكر أن جامعة عين شمس كانت أول جامعة عربية تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للجامعات الصينية و الذي يضم كبرى الجامعات الصينية مثل ” بكين – فودان – لانجو – تشينغ خوان”، فضلا عن عدد من الجامعات الأمريكية و الفرنسية و اليابانية و الروسية و الكازاخستانية وغيرها من كبريات الجامعات بمختلف أنحاء العالم.
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