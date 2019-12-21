لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

لفتت الفنانة عبير صبرى الأنظار مع زوجها ايمن البياع وذلك أثناء حضورها حفل نايل دراما والذى حضره عدد كبير من الفنانين والفنانات.



وأشعلت عبير صبرى السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة مع زوجها فضلا عن القبلات التى تبادلها زوجها معها على السجادة الحمراء والتى أثارت جدلا واسعا.



وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل "البيت الكبير" والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.



وتقوم عبير صبرى بتصوير دورها فى فيلم "2 طلعت حرب" الذى يشارك فى بطولته عمرو سعد وياسمين الخطيب وتاليف واخراج مجدى احمد على.