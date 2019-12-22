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فن

أخبار الفن .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام .. الظهور الأول لابنة حسن يوسف وشمس البارودى .. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:49 ص
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

أحمد إبراهيم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته أنغام
كتب الملحن أحمد إبراهيم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كشف فيه عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة انغام.

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور
حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور حفل النايل دراما وذلك فى أول ظهور لها بعد إعلانها عن حملها الثاني حيث من المقرر أن تضع فى عام 2020.

شاهد.. الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودى
حرص الفنان الكبير حسن يوسف على حضور حفل نايل دراما فى ظهور نادر له عقب تداول الصورة التى جمعته بالعائلة وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى.

داليا مصطفى تنتقد سمية الألفي بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو
كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رايها فى تصريحات الفنانة سمية الالفى التى تحدثت فيها عن الخيانة الزوجية وتحديدا انها قد تسامح فى الخيانة الجسدية اكثر من خيانة المشاعر.

من 30 سنة.. فيديو نادر لـ زفاف تيسير فهمى | وبوسى تتألق بالرقص أمام نور الشريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا من حفل زفاف الفنانة تيسير فهمى على الدكتور أحمد ابو بكر والذى مر عليه 30 عاما حيث حضره عدد كبير من النجوم.

عمرو دياب يغنى ويسرا ترقص | فيديو نادر لحفل زفاف ابنة فيفى عبده
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا من حفل زفاف ابنة الفنانة فيفى عبده والذى حضره عدد كبير من النجوم بالوسط الفنى.

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية في عزاء شقيقة مرتضى منصور .. فيديو
حرص الفنان محمد فؤاد على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور فى وفاة شقيقته وذلك فى اول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها منذ فترة قصيرة.
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