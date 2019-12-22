بحبل غسيل.. تلميذ ابتدائي ينهي حياته شنقا في قنا





تخلص تلميذ في المرحلة الابتدائية، من حياته بالانتحار شنقًا، داخل منزله بمركز أبوتشت.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بانتحار "مينا عماد لبيب تاوضروس"، 12 عاما، طالب، بالصف السادس الابتدائي، داخل منزله بقرية الحبيل الشرقي.تبين من تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن التلميذ شنق نفسه بحبل غسيل، قاصدًا الانتحار لمروره بأزمة نفسية.وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.