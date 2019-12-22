بسبب سلك الدش سقطت جثة هامدة .. وفاة طالبة من أعلى منزلها بالمنيا

لقت طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري مصرعها أثناء قيامها بمحاولة إصلاح سلك الدش اعلي سطوح المنزل فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة ديرمواس بوصول.



"إسراء. م. ر. م" ١٨ عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري، ومقيمة بقرية بني مسالم بمركز ديرمواس " جثة هامدة" ادعاء سقوطها من علو.



وبإنتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز وبسؤال والدتها " سومة. ر. م. ع. م" ٤١ عامًا ربة منزل، ووالدها" محمد. ر. م" ٤١ عامًا، قرروا انها أثناء قيام نجلتهم بمحاولة إصلاح سلك الدش الكائن اعلي سطوح المنزل اختل توازنها مما أدى الي سقوطها ونفوا وجود شبه جنائية.



تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس المباحث للتحري حول صحة الواقعة.



حرر عن ذلك المحضر اللازم برقم ٧٦ أحوال مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.