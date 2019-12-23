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حوادث

الوطنية للانتخابات: 11 فبراير انتخابات الجيزة وملوى التكميلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:07 م
الهيئة الوطنبة
الهيئة الوطنبة
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عمرو خليفة – جودت عيد
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن إجراءات انتخابات تكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة وملوي بعد وفاة نوابهما.

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وقالت الهيئة إن الاقتراع سيجرى يومي الجمعة 7 فبراير المقبل والسبت 8 فبراير، في الخارج، على أن تجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير المقبل، ووفي حالة الإعادة تَجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس المقبل.

وأعلنت الهيئة أنها تقلت كتابي الدكتورِ على عبدالعال رئيسِ مجلسِ النوابِ المؤرخين في 8 و10 ديسمبر الجاري المتضمنين قرار المجلس بخلو المقعدين الَّلذَين يشغلهما النائبان، وهما: محمد بدوى سيد دسوقي وشهرته (محمد بدوي دسوقي)عضو مجلس النواب (مستقل)عن الدائرة الأولى بالجيزة، وأحمد فرغلي محمد منير يوسف شرموخ وشهرته (العمدة أحمد شرموخ) عضو مجلس النواب (حزب الشعب الجمهوري) عن الدائرةِ السابعة ـ دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، وذلك لوفاتهما وطلب رئيس النواب اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن إعمالًا لحكم المادة 108 من الدستور.

ولما كانت المادة (25) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أنه «إذا خلا مكانُ أحدِ الأعضاءِ المنتخبين بالنظامِ الفردي قبل انتهاءِ مدةِ عضويتِه بستةِ أشهرٍ على الأقلِ، أُجري انتخابٌ تكميليٌ .. وفي جميعِ الأحوالِ يجبُ أن يتمَّ شغلُ المقعدِ الشاغرِ خلالَ ستين يومًا على الأكثرِ من تاريخِ تقريرِ مجلسِ النوابِ خلوِّ المكانِ، وتكونُ مدةُ العضوِ الجديدِ استكمالًا لمدةِ عضويةِ سلفِه».

وأرسلت الهيئة رسالة إلى أبناءَ دائرِتي الجيزة وملوى جاء فيها: «نوصيكم الحرصَ على مباشرةِ حقِّكم في الترشحِ والانتخابِ.. ونحثُّ من تتوافرُ فيه الشروطُ المقررةُ قانونًا ويجدُ في نفسِه القدرةَ على تولِّي زمامِمسئوليةِ تمثيلِ أيٍّ من تلك الدائرتين بمجلسِ النوابِ أن يتقدمَّ بطلبٍ للترشحِ إلى لجنتى تلقي الطلبات بمحكمتى 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، وأن يسعى لتعريفِ الناخبين ببرنامجِه الانتخابي.. وندعو أبناءَهاتين الدائرتين، ممن لهم حقُّ الانتخابِ، سواء من أقامَ منهم داخلَ مصرَ أوخارجَها، أن يباشروا حقَّهم في الانتخابِوأن يشاركوا في الانتخاباتِ التكميليةِ المقررِ إجراؤها في دوائِرهم مشاركةً فاعلةً، وأن يؤدوا واجبَهم تجاه وطنِهم ودائرتِهم باختيارِ من يحسنُ تمثيلَهمبمجلسِ النوابِ، ويتحدثُ تحتَ قبةِ البرلمانِ بلسانِ حالِهم».
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