اخبار الحوادث.. زوج يطعن طليقته أمام أبنائه بـ ملوي.. انتحار شاب قفزا من كوبري كفر الزيات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
شاهد .. قوات الشرطة تستعد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
واصلت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انقلاب سيارة إسعاف بالبداري في أسيوط
انقلبت منذ قليل سيارة إسعاف أمام كوبري الشيخ علي بالعقال البحري، كانت قادمة من قرية النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط، تستقل أحد المرضى لمستشفي البداري المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، اليوم، حكمها بإحالة أوراق سائق قتل طفلا خنقا لسرقة التوك توك منه، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب النفقة | زوج يطعن طليقته وسط المارة وأمام أعين الابناء بـ ملوي
تجرد زوج من مشاعره الانسانيه وقام بطعن طليقته عدة طعنات وسط المارة واما اعين ابنائه بسبب النفقه فلقت مصرعها بعد 7 سنوات زوج بملوى جنوب المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هتك عرض السيدات بمنازلهن.. المشدد 5 سنوات لـ طبيب الصحة المزيف
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بانتحال صفة طبيب وهتك عرض السيدات داخل منازلهن بمنطقة البساتين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حوادث المنوفية 2019.. السجن لقتلة شهيد الشهامة محمود البنا.. والإعدام لـ سامح ابو حريرة ومقتل فتاة علي يد والدها بعد حملها سفاحا
عام كامل أوشك علي الانتهاء بكل أحداثه ومواقفه وشهدت محافظة المنوفية خلال هذا العام بعض الحوادث الكبيرة التي هزت الرأي وأصبحت محل حديث الأهالي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لسرقة 200 ألف جنيه.. حبس قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها فى الخانكة
قرر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة حبس ربة منزل وعشيقها عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما زوج الأولى وسرقة أمواله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على مسئول بشركة أمن خاصة فى الأقصر بحوزته 17 شهادة تدريب حماية مدنية مزورة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير مواقع بإحدى شركات الأمن الخاصة والمسئول عن إستخراج شهادات تدريب الحماية المدنية على أعمال الإطفاء للعاملين بالأمن الإدارى بإحدى شركات الإتصالات بالأقصر وبحوزته 17شهادة مزورة بأسماء مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الحماية المدنية بالأقصر "خلافًا للحقيقة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار شاب قفزا من أعلى كوبري كفر الزيات بسبب أزمة نفسية
شهد كوبري الطريق الدائري بكفرالزيات بمحافظة الغربية انتحار شاب بالقفز من أعلى الكوبرى بعد نزوله من سيارته، وتم انتشال جثته والتحفظ عليها بسيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفي كفرالزيات العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكم سنة على النصابين منتحلى صفة مدير مكتب مؤسسة أبوشقة
قضت محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمد بحر؛ بحبس كل من المتهمين وليد ج ع , ووليد خ ع سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة أبوشقة للمحاماة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف الموسكي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة ٢٨ يناير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
شاهد .. قوات الشرطة تستعد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
واصلت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انقلاب سيارة إسعاف بالبداري في أسيوط
انقلبت منذ قليل سيارة إسعاف أمام كوبري الشيخ علي بالعقال البحري، كانت قادمة من قرية النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط، تستقل أحد المرضى لمستشفي البداري المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، اليوم، حكمها بإحالة أوراق سائق قتل طفلا خنقا لسرقة التوك توك منه، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب النفقة | زوج يطعن طليقته وسط المارة وأمام أعين الابناء بـ ملوي
تجرد زوج من مشاعره الانسانيه وقام بطعن طليقته عدة طعنات وسط المارة واما اعين ابنائه بسبب النفقه فلقت مصرعها بعد 7 سنوات زوج بملوى جنوب المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هتك عرض السيدات بمنازلهن.. المشدد 5 سنوات لـ طبيب الصحة المزيف
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بانتحال صفة طبيب وهتك عرض السيدات داخل منازلهن بمنطقة البساتين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حوادث المنوفية 2019.. السجن لقتلة شهيد الشهامة محمود البنا.. والإعدام لـ سامح ابو حريرة ومقتل فتاة علي يد والدها بعد حملها سفاحا
عام كامل أوشك علي الانتهاء بكل أحداثه ومواقفه وشهدت محافظة المنوفية خلال هذا العام بعض الحوادث الكبيرة التي هزت الرأي وأصبحت محل حديث الأهالي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لسرقة 200 ألف جنيه.. حبس قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها فى الخانكة
قرر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة حبس ربة منزل وعشيقها عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما زوج الأولى وسرقة أمواله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على مسئول بشركة أمن خاصة فى الأقصر بحوزته 17 شهادة تدريب حماية مدنية مزورة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير مواقع بإحدى شركات الأمن الخاصة والمسئول عن إستخراج شهادات تدريب الحماية المدنية على أعمال الإطفاء للعاملين بالأمن الإدارى بإحدى شركات الإتصالات بالأقصر وبحوزته 17شهادة مزورة بأسماء مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الحماية المدنية بالأقصر "خلافًا للحقيقة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار شاب قفزا من أعلى كوبري كفر الزيات بسبب أزمة نفسية
شهد كوبري الطريق الدائري بكفرالزيات بمحافظة الغربية انتحار شاب بالقفز من أعلى الكوبرى بعد نزوله من سيارته، وتم انتشال جثته والتحفظ عليها بسيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفي كفرالزيات العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحكم سنة على النصابين منتحلى صفة مدير مكتب مؤسسة أبوشقة
قضت محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمد بحر؛ بحبس كل من المتهمين وليد ج ع , ووليد خ ع سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة أبوشقة للمحاماة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف الموسكي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة ٢٨ يناير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.