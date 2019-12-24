في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها جديدة بصحبة زوجها تيم حسن.وظهرت وفاء بإطلالة شتوية باللون الأسود بنفس لون جاكت زوجها تيم ولكنها بدت بملامح جميلة بشعر اشقر ومكياج هادئ يشبه مكياج التركيات بلون احمر شفاه وردي وبلاشر من نفس اللون.ولم تتكلف في تسريحتها ولكنها اطلقت شعرها علي جانب واحد من وجهها، والتقطت الصورة وهي بأحضان زوجها ، وملتقطة بطريقة السيلفي وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة.وكانت أبرز التعليقات التي جاءت لوفاء " احلي اتنين بالعالم "جمالكم".