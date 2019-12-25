رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

وجه فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، عدد من الرسائل القوية عقب تعادل نادي الزمالك مع منافسه الإنتاج الحربي سلبيًا بدون أهداف أمس الثلاثاء باستاد السلام في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.



وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية إن مشكلة نادي الزمالك في عدم وجود مسئول ذو قيمة تاريخية وأقوى من اللاعبين المتواجدين لتحترمه.



وأكد فاروق جعفر على أن اللاعبين يشعرون بأنهم الأفضل في العالم بسبب غياب الشخصية القوية داخل الجهاز الفني للفريق.



وأردف:" على الزمالك أن يستعين بنجوم الفريق القدماء وتصفية كافة الخلافات وذلك من أجل إعادة الاستقرار من جديد" مضيفًا:" الزمالك يحتاج إلى لجنة كرة تتكون من أشخاص لديها الخبرة في الكرة، وليس من أصحاب المهن الأخرى".



وواصل فاروق جعفر حديثه مستنكرًا من حال الزمالك قائلًا:" ليس من المعقول أن يتم الاستعانة بلاعبين لعبوا للنادي موسم أو موسمين وتقول عليهم رموز النادي، أين حازم إمام أو حسن شحاتة أو أيمن يونس؟".



وواصل :"مشكلة أخرى في الفريق وهو المدرب الذي يمتلك تجربة ليست موفقة في مصر، لابد من الجلوس مع اللاعبين وليس من الضروري أن يجلس معهم رئيس النادي لكن لابد من تصفية الخلافات في الفريق".